Автобус вылетел на трамвайные пути, чтобы не сбить пешехода

СЕГОДНЯ 10:27 2018-11-11T10:27:16+03:00

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Маршрутный автобус на большой скорости вылетел на трамвайные пути, чтобы не сбить пешехода. Инцидент произошел в воскресенье, 11 ноября, в Барнауле.

Очевидцы этой аварии говорят, что она произошла на Потоке, на улице Малахова, в районе 8.15-8.20 утра.

На опубликованных в сети видео видно, что маршрутный автобус большой вместимости в районе остановки «Столовая Бия» не успевает затормозить перед пешеходным переходом и дабы не врезаться в остановившуюся перед «зеброй» машину, и не сбить человека, принимает решение вывернуть руль и уйти влево. Так он оказывается на трамвайных путях.

Участники сообщества Barnaul22, где было опубликовано видео негодуют: почему водитель автобуса не притормозил перед пешеходным переходом и даже не обратил внимание на то, что остальные участники дорожного движения остановились, чтобы пропустить пешехода.

О возможных пострадавших, в том числе в салоне автобуса, не сообщается.