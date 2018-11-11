Трубопровод прорвало в Барнауле

СЕГОДНЯ 09:31 2018-11-11T09:31:13+03:00

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В Барнауле произошел порыв трубопровода. ЧП зафиксировано в воскресенье, 11 ноября.

Об происшествии рассказали подписчики сообщества «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По их словам, порыв трубы произошел на Потоке, в районе дома №84 по улице Смирнова.

- Произошла коммунальная авария, предположительно порыв трубы, вода вытекает на проезжую часть. Скоро на этом участке дороги будет гололед. Будьте осторожны, - предупредили авторы сообщения.

По имеющейся информации, порыв произошел на трубопроводе с холодной водой. Аварийная бригада уже устранила порыв. Рабочие устанавливают причины случившегося. Не исключено, что это результат резкого похолодания. Аналогичные повреждения отмечались и в прошлые годы, когда зимы были малоснежные и грунт очень сильно промерзал.

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