Неизвестные тыквой разбили стекло в машине

СЕГОДНЯ 08:22 2018-11-11T08:33:45+03:00

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Неизвестные в городе Бийске Алтайского края испортили чужую машину – они тыквой разбили стекло.

Сообщение об этом появилось в группе «Инцидент Бийск» в социальной сети «Вконтакте». Пострадавший рассказал, что ЧП произошло во дворе дома по адресу: улица Короленко, 24. Кто-то из жильцов выкинул тыкву прямо с балкона.

Судя по снимкам с места происшествия, у легковушки разбито лобовое стекло и теперь требуется его замена.

- Это случилось утром, сигнализация не «заиграла» даже от тыквы. Не первый раз под балконом видела тыквы, просто в этот раз, видать, на машину попали, - написала одна из участниц сообщества.

А вот по словам бывших жителей этого дома – это обычная ситуация.

- В прошлом году жил в этом доме, такой же инцидент произошёл, но менее болезненно, - пишет Александр Первухин.