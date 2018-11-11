СЕГОДНЯ 07:46 2018-11-11T08:34:15+03:00

Горожане уверены, что это был поджог

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Два автомобиля сгорели в Барнауле в ночь на воскресенье, 11 ноября.

По данным пресс-службы Главного управления МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о возгорании поступило в час ночи по местному времени. Спустя 13 минут пожар был локализован, а в 1.18 полностью ликвидирован.

- На тушение двух привлекалось две единицы техники и четыре человека личного состава, - уточняют в ведомстве.

Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», пожар произошел в Центральном районе, во дворе дома на улице Партизанской, 44. Горели автомобили Mercedes-Benz и Suzuki Grand Vitara.

Местные жители уверяют, что это был поджог и огонь от одного автомобиля перекинулся на второй. Тем не менее, точную причину ЧП определят эксперты.

Как рассказала одна из участниц сообщества, двор данного дома изолирован и чтобы попасть на уличную парковку или в подземную – требуются ключи.