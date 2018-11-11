2018-11-11T08:35:15+03:00
Происшествия

Мужчина выпал с окна четвертого этажа

Это третий случай за эту неделю
Анна СЕМИНА
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Неизвестный мужчина упал с высоты четвертого этажа. Инцидент произошел в ночь на воскресенье, 11 ноября, в Барнауле.

Как рассказали очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте», ЧП произошло в доме по адресу: улица Попова, 127. По предварительной информации мужчина получил серьезные травмы, не совместимые с жизнью. Пока что официального подтверждения не поступало.

Напомним, только за последнюю неделю это уже третий случай падения людей из окон. Так в ночь на среду, 7 ноября, по словам очевидцев, нетрезвого мужчину выкинули из окна многоэтажки на улице Малахова. Судя по всему, он не получил травм, так как немного повалялся на снегу, поползал, а затем встал и ушел. Медики на месте происшествия присутствовали и не забрали его с собой.

В этот же день тело молодого человека нашли на козырьке девятиэтажки в Индустриальном районе. Свидетели говорят, что он упал с высоты последнего этажа. Он не выжил.

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