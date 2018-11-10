Алтайские полицейские помогли «камазисту» в беде
На телефон доверия алтайской полиции поступил звонок от жителя села Павловска. Мужчина хотел поблагодарить неравнодушных сотрудников ДПС, которые выручили его в трудную минуту.
Несколько дней назад у «Камаза», когда он выезжал с баржи, опрокинулся прицеп. Мужчина не смог справиться с управлением грузовика из-за плохих погодных условий и скользкого покрытия площадки, сам он при этом не пострадал.
Сообщение о ДТП поступило в дежурную часть Межмуниципального отдела МВД России "Каменский".
- Для проверки информации на место происшествия незамедлительно выдвинулись два экипажа дорожно-патрульной службы в составе лейтенантов полиции Юрия Ануфриева и Павла Солодкова, а также старшего лейтенанта полиции Алексея Долеченко и лейтенанта полиции Дмитрия Швайцера, - рассказали в региональном управлении МВД.
Оценив ситуацию, сотрудники Госавтоинспекции оперативно вызвали спецтехнику, с помощью которой помогли поднять прицеп автомобиля на колеса. Мужчина смог продолжить работу. А неравнодушных полицейских отметило начальство.
- Накануне празднования Дня сотрудника органов внутренних дел начальником Госавтоинспекции Каменского района при личном составе было зачитано письмо гражданина с благодарностью инспекторам ГИБДД за положительный пример добросовестного исполнения своих служебных обязанностей, - рассказали в пресс-службе ведомства.