Грузовик и трамвай столкнулись в Барнауле

СЕГОДНЯ 12:22 2018-11-10T12:23:13+03:00

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В Барнауле в субботу, 10 ноября, на улице Попова, в районе здания 5 Д столкнулись грузовик «Исудзу» и трамвай.

В результате у вагона оказалось выбито лобовое стекло. Факт дорожно-транспортного происшествия подтвердили сотрудники Госавтоинспекции города Барнаула.

- Водитель трамвая мог не выёживаться и пропустить. Теперь будет в ГАИ сидеть и бумажки заполнять, - написала в сообществе «Барнаул22» Каролина Лима.

- А в честь какого события трамвай мог бы пропускать? Кто-то обязан пропустить трамвай, но забывает о своих обязанностях в рамках регламента поведения на дороге, как участник движения. Трамвай вообще за транспортное средство не считают. Вот и пусть теперь тот, кто обязан пропустить трамвай, сидит в ГАИ и заполняет бумажки, - ответил девушке Алексей Максимцев