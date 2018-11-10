ДТП на Красноармейском: собирается огромная пробка

СЕГОДНЯ 09:40 2018-11-10T09:40:28+03:00

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Вниманию водителей! Из-за массового ДТП на Красноармейском проспекте собирается огромная пробка.

- Машины столкнулись напротив торгового центра «Вавилон». Три автомобиля перегородили все полосы в сторону вокзала. Пробка от Пролетарской. Авария произошла из-за пешехода, - сообщают очевидцы в паблике «Барнаул 22».

- Опять пешеходы. Пора уже их штрафовать, пусть тоже несут ответственность за несоблюдение правил, - пишет горожанка Елена Ермакова.

- Ага, переходит пешеход по пешеходному переходу, а ему штраф в лоб прилетает сразу. Внимательно смотрите на фото, ДТП произошло из-за дурачка, который провафлил пешика, - ответил девушке в комментариях Игорь Николаев.

- А вы в курсе что водитель должен скинуть скорость перед пешеходным переходом? Ехали бы с положенной скоростью, думаю, не было этого флешмоба, - считает Дарья Слепенькая.