Алтайские полицейские раскрыли кражу быка

СЕГОДНЯ 09:27 2018-11-10T09:28:04+03:00

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Полицейские Алтайского края раскрыли кражу быка. По предварительным данным, в июле этого года в селе Степной Кучук местный житель 1984 года рождения во время выпаса крупнорогатого скота заметил, что к стаду прибился чужой бык.

Как сообщает краевое управление МВД России, полуторагодовалое животное мужчина угнал к себе домой и спрятал в хозяйственной постройке. После чего обменял его на лошадь в соседнем населенном пункте.

А в это время хозяйка, не найдя оторвавшееся с привязи животное, обратилась за помощью в его поисках в полицию.

По данному факту правоохранителями было возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража, совершенная с причинением значительного ущерба гражданину).

Сумма причиненного ущерба составила более 30тыс. рублей. Подозреваемый был задержан сотрудниками уголовного розыска отдела МВД России по Родинскому району.