Виктор Томенко поздравил полицейских с профессиональным праздником

СЕГОДНЯ 09:06 2018-11-10T09:43:24+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил полицейских с Днем сотрудника органов внутренних дел.

Ежегодно его отмечают 10 ноября. Текст поздравления опубликован на официальном сайте Алтайского края.

«Сотрудники МВД России стоят на страже правопорядка. Порой, рискуя собственными жизнями, охраняют покой граждан, защищают их права и свободы. Поддержание общественной безопасности и соблюдение законности немыслимы без круглосуточной работы органов внутренних дел.

Благодаря деятельности Главного управления МВД России по Алтайскому краю в регионе удалось добиться устойчивого снижения количества совершаемых преступлений - по итогам минувшего года - более чем на 10 процентов. Создана одна из лучших в стране кинологических служб, отделы полиции оснащены современной техникой, транспортом. В борьбе с правонарушителями сотрудникам МВД помогают активное содействие жителей, работа телефонов доверия и добровольных народных дружин. Такой комплексный подход необходимо сохранить и впредь. Только совместными усилиями государства и общества возможно обеспечить верховенство закона.

Среди ветеранов органов внутренних дел - участники Великой Отечественной войны, боевых действий в Афганистане и на Северном Кавказе, ликвидаторы аварии на Чернобыльской АЭС. Каждый из них является примером профессионализма, мужества, самоотверженности и стремления к торжеству справедливости. Свой бесценный опыт старшее поколение сотрудников передает молодым кадрам, закладывая надежный фундамент будущего всей правоохранительной системы.

Благодарим вас за преданность выбранному делу, букве и, что важнее, духу закона! Желаем крепкого здоровья, благополучия, поддержки родных и близких, счастья и успехов на службе во благо Отечества!»