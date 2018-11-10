СЕГОДНЯ 08:49 2018-11-10T08:49:50+03:00

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Барнаульцы разыскивают хозяина сбитой собаки, которую сбили в субботу, 10 ноября, на улице Попова. На собаке был ошейник, животному требуется помощь.

- Участник нашего сообщества Евгений сообщил, что сегодня утром на пешеходном переходе по улице Попова напротив дома 157 сбили собаку и оставили погибать на морозе. Евгений не прошёл мимо и отогрел собаку курткой, затем к нему присоединился проходящий мимо мужчина и увёз собаку к себе в вагончик на Попова, - сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

- Если кто знает телефон людей, у кого сейчас находится собака, напишите, пожалуйста, номер. Собаке обязательно нужна помощь ветеринара. Если кто-то уже отвез собачку в ветклинику, отпишитесь. Затраты на лечение не маленькие предстоят. Думаю, сочувствующие горожане не только словом, но и на деле смогут поучаствовать в судьбе собачки и внести небольшой финансовый вклад в ее скорейшее выздоровление, - написала горожанка Оксана Мясоедова.