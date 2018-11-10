Огонь уничтожил баню и дом на Алтае

СЕГОДНЯ 08:34 2018-11-10T08:35:12+03:00

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Первые морозы принесли с собой пожары. Минувшей ночью в Новичихинском районе сгорела баня.

На тушение пожара привлекалось две единицы техники и шесть человек личного состава.

- Сообщение о возгорании поступило в 22:03 местного времени. В 22:17 пожар локализован, в 22:29 ликвидирован, - рассказали в Главном управлении МЧС по Алтайскому краю.

Еще один пожар случился в частном доме в Михайловском районе. Здание загорелось, когда жильцы уже спали около часа ночи, но, к счастью, никто не пострадал.

Спасатели напоминают о необходимости строго соблюдать правила пожарной безопасности. Помните, что от этого зависит ваша жизнь и жизнь ваших близких, а также сохранность имущества.

В случае обнаружения пожара немедленно обращайтесь в службу спасения с мобильных телефонов по номеру «101».