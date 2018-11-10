На Алтае депутата лишили мандата из-за судимости
Алтайский депутат лишился мандата из-за выявленной судимости. Прокуратура Шипуновского района провела проверку и потребовала досрочно прекратить полномочия депутата местного самоуправления.
У депутата была судимость за незаконные хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).
Как рассказали в прокуратуре, решение о досрочном прекращении полномочий принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.
Проведенной прокуратурой района проверкой в деятельности органа местного самоуправления выявлен факт непринятия мер к прекращению полномочий депутата, имеющего судимость. В связи с этим прокуратурой района в адрес председателя представительного органа местного самоуправления внесено представление.
По результатам рассмотрения представления полномочия депутата прекращены досрочно.