На Алтае депутата лишили мандата из-за судимости

СЕГОДНЯ 04:43 2018-11-10T04:44:22+03:00

У него был срок за хранение оружия

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Алтайский депутат лишился мандата из-за выявленной судимости. Прокуратура Шипуновского района провела проверку и потребовала досрочно прекратить полномочия депутата местного самоуправления.

У депутата была судимость за незаконные хранение, перевозку, ношение огнестрельного оружия (ч. 1 ст. 222 УК РФ).

Как рассказали в прокуратуре, решение о досрочном прекращении полномочий принимается не позднее чем через 30 дней со дня появления основания для досрочного прекращения полномочий, а если это основание появилось в период между сессиями представительного органа муниципального образования - не позднее чем через три месяца со дня появления такого основания.

Проведенной прокуратурой района проверкой в деятельности органа местного самоуправления выявлен факт непринятия мер к прекращению полномочий депутата, имеющего судимость. В связи с этим прокуратурой района в адрес председателя представительного органа местного самоуправления внесено представление.

По результатам рассмотрения представления полномочия депутата прекращены досрочно.