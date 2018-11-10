В Барнауле открыли мемориальную доску в память о Марке Юдалевиче
В Барнауле установили мемориальную доску в память о поэте, прозаике, драматурге, краеведе, заслуженном работнике культуры РСФСР, Почетном гражданине Барнаула и Алтайского края Марке Юдалевиче.
Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, доска расположена на доме №78 по проспекту Ленина, где литератор жил много лет.
- Марк Иосифович был мастером своего дела и замечательным человеком. Хочется, чтобы жители и гости нашего города знали о том, что здесь жил великий человек, и чтили его память, - сказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.
Кстати, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая на улице Льва Толстого, 2) открыли выставку «Ищу всю жизнь единственное слово...». Она посвящена 100-летию со дня рождения Марка Юдалевича.
Ранее в Барнауле у здания БЮИ состоялось торжественное открытие памятника Петру I. Прошло оно накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 9 ноября.