В Барнауле открыли мемориальную доску в память о Марке Юдалевиче

СЕГОДНЯ 04:16 2018-11-10T04:16:46+03:00

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В Барнауле установили мемориальную доску в память о поэте, прозаике, драматурге, краеведе, заслуженном работнике культуры РСФСР, Почетном гражданине Барнаула и Алтайского края Марке Юдалевиче.

Как сообщает официальный сайт правительства Алтайского края, доска расположена на доме №78 по проспекту Ленина, где литератор жил много лет.

- Марк Иосифович был мастером своего дела и замечательным человеком. Хочется, чтобы жители и гости нашего города знали о том, что здесь жил великий человек, и чтили его память, - сказал председатель комитета по культуре администрации Барнаула Валерий Паршков.

Кстати, в Государственном музее истории литературы, искусства и культуры Алтая на улице Льва Толстого, 2) открыли выставку «Ищу всю жизнь единственное слово...». Она посвящена 100-летию со дня рождения Марка Юдалевича.

Ранее в Барнауле у здания БЮИ состоялось торжественное открытие памятника Петру I. Прошло оно накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 9 ноября.