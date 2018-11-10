В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки

СЕГОДНЯ 04:09 2018-11-10T04:09:28+03:00

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В субботу, 10 ноября, в Барнауле пройдут традиционные продовольственные ярмарки. Жители смогут купить на них хорошие продукты по сниженным ценам.

Как сообщает официальный сайт городской администрации, в продаже будут яйца, мясо птицы, свинина, говядина, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, фрукты, овощи и другие продукты.

- Традиционно площадки будут работать с 10 до 14 часов, - сообщают в мэрии

В Индустриальном районе ярмарка пройдет в микрорайоне Новосиликатный (улица Новосибирская,16в).

В Ленинском районе - в поселке Научный городок.

В Октябрьском районе - на улице Титова, 9.

В Центральном районе ярмарка пройдет на улице Чайковского, 21

В селе Лебяжье (улица Центральная, 65а) и микрорайоне Затон (улица Водников, 11).