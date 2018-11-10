В Барнауле пройдут продовольственные ярмарки
В субботу, 10 ноября, в Барнауле пройдут традиционные продовольственные ярмарки. Жители смогут купить на них хорошие продукты по сниженным ценам.
Как сообщает официальный сайт городской администрации, в продаже будут яйца, мясо птицы, свинина, говядина, растительное масло, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, фрукты, овощи и другие продукты.
- Традиционно площадки будут работать с 10 до 14 часов, - сообщают в мэрии
В Индустриальном районе ярмарка пройдет в микрорайоне Новосиликатный (улица Новосибирская,16в).
В Ленинском районе - в поселке Научный городок.
В Октябрьском районе - на улице Титова, 9.
В Центральном районе ярмарка пройдет на улице Чайковского, 21
В селе Лебяжье (улица Центральная, 65а) и микрорайоне Затон (улица Водников, 11).