2018-11-09T19:26:57+03:00
Общество

Памятник Петру I открыли в Барнауле

Дарья САВЕНКО
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Именно Петр I в 1718 году учредил первую должность генерал-полицмейстераИменно Петр I в 1718 году учредил первую должность генерал-полицмейстераФото: предоставлено пресс-службой
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В Барнаульском юридическом институте состоялось торжественное открытие памятника Петру I. Прошло оно накануне Дня сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации – 9 ноября.

В церемонии открытия памятника приняли участие представители краевых и городских органов власти, руководители правоохранительных структур и ведомств региона, священнослужители.

Для коллектива вуза это знаковое событие, происходящее в год 300-летия российской полиции. Именно Петр I в 1718 году учредил первую должность генерал-полицмейстера.

– Это решение стало поворотным моментом в развитии полицейского ведомства как особого учреждения в системе государственных органов по охране правопорядка, – поясняют в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Теперь памятник основателю полиции будет встречать сотрудников, обучающихся и гостей вуза при входе на территорию образовательной организации. Украшают монумент знаменитые слова российского самодержца: «Полиция есть душа гражданства и всех добрых порядков и фундаментальный подпор человеческой безопасности и удобности».

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