2018-11-09T16:10:34+03:00
Общество

Барнаул встал в 10-балльных пробках

Дарья САВЕНКО
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Барнаул встал в десятибалльных пробках вечером 9 ноябряБарнаул встал в десятибалльных пробках вечером 9 ноябряФото: Дарья САВЕНКО
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Вечером в пятницу, 9 ноября, жителям Барнаула приходится стоять в десятибалльных пробках.

Так, затруднено движение на проспекте Строителей от проспекта Ленина до Павловского тракта, на проспекте Ленина от площади Ветеранов до улицы Аносова, на улице Партизанской от проспекта Комсомольского до переулка Ядринцева.

Также автомобили практически не едут по переулку Ядринцева от улицы Партизанской до проспекта Строителей, по улице Челюскинцев от улицы Чкалова до проспекта Строителей, по проспекту Красноармейскому от улицы Папанинцев до кинотеатра «МИР», по Ленточному шоссе до улицы Власихинской.

Со скоростью 7 км/ч едут автомобили по улице Малахова около ТРЦ «Весна».

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