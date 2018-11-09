Более 13 тысяч жителей Алтайского края простудились

9 Нояб. 14:04 2018-11-09T19:28:44+03:00

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По данным регионального управления Роспотребнадзора, по состоянию на 44-ю неделю в Алтайском крае официально зарегистрировано 13,2 тысячи больных ОРВИ.

- Это на 9,2% ниже эпидемического порога. Среди заболевших 72% составляют дети в возрасте до 14 лет, - поясняют в пресс-службе управления.

Между тем, случаев заболевания гриппом на территории Алтайского края не зарегистрировано. При этом закрытых детских садов и школ из-за превышения числа больных также нет.

А тем временем, продолжается вакцинация населения от гриппа. Всего в край поступило 1084,32 тысяч доз. Это позволит охватить прививками 45% от общего числа проживающих в регионе.

- По состоянию на 7 ноября медики уже привили против гриппа за счет средств федерального бюджета 728,03 тысяч человек, - добавляют в Роспотребнадзоре.