2018-11-09T12:30:14+03:00
Общество

Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 10 ноября

Там можно купить овощи, фрукты, мясо и рыбу
Дарья САВЕНКО
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Там можно купить овощи, фрукты, мясо и рыбуТам можно купить овощи, фрукты, мясо и рыбуФото: Дарья САВЕНКО
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Продуктовые ярмарки вновь пройдут в краевой столице в ближайшую субботу, 10 ноября.

Купить там можно яйцо, мясо птицы, свинины и говядины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, фрукты, макароны, овощи и другое. Не некоторые позиции цена будет ниже, чем в розничных магазинах и супермаркетах.

Торговые площадки будут размещены с 10 до 14 часов по следующим адресам:

Индустриальный район

- микрорайон Новосиликатный – улица Новосибирская, 16в.

Ленинский район

- поселок Научный городок

Октябрьский район

- улица Титова, 9.

Центральный район

- село Лебяжье – улица Центральная, 65а;

- микрорайон Затон – улица Водников, 11.

- улица Чайковского, 21а.

Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города).

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