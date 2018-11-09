Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 10 ноября
Продуктовые ярмарки вновь пройдут в краевой столице в ближайшую субботу, 10 ноября.
Купить там можно яйцо, мясо птицы, свинины и говядины, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, муку, сахар, фрукты, макароны, овощи и другое. Не некоторые позиции цена будет ниже, чем в розничных магазинах и супермаркетах.
Торговые площадки будут размещены с 10 до 14 часов по следующим адресам:
Индустриальный район
- микрорайон Новосиликатный – улица Новосибирская, 16в.
Ленинский район
- поселок Научный городок
Октябрьский район
- улица Титова, 9.
Центральный район
- село Лебяжье – улица Центральная, 65а;
- микрорайон Затон – улица Водников, 11.
- улица Чайковского, 21а.
Телефон для справок: 37-04-64 (администрация города).