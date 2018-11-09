2018-11-09T12:22:29+03:00
Общество

Студенты Алтайского медуниверситета получили свою «Минуту славы»

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Студенты Алтайского медуниверситета получили свою «Минуту славы»Студенты Алтайского медуниверситета получили свою «Минуту славы»Фото: предоставлено пресс-службой
Изменить размер текста:

В актовом зале главного корпуса Алтайского медуниверситета состоялся внутривузовский конкурс талантов «Минута славы», объединивший более 30 участников. В состав жюри вошли победитель международных вокальных конкурсов, участница телевизионного шоу «Песни на ТНТ» Дина Бэттенкорт (Москва), мисс РСО 2018, экс-солист балета Тодес-Новосибирск Ольга Неверова и руководитель театральной студии АГМУ «АРТ-терапия» Алексей Санаров.

Талантливые студенты первого и второго курсов АГМУ продемонстрировали творческие способности в трех номинациях. Самой многочисленной стала номинация «Вокал», в которой выступили около половины участников. Также студенты удивляли жюри своими авторскими стихотворными произведениями, хореографическими постановками, выступлением в номинации «Художественное слово». Впервые на сцене актового зала АГМУ был исполнен цирковой номер в номинации «Оригинальный жанр».

Студенты Алтайского медуниверситета получили свою «Минуту славы» Фото: предоставлено пресс-службой

Студенты Алтайского медуниверситета получили свою «Минуту славы»Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Победителями и призерами в номинациях стали 16 студентов лечебного, фармацевтического, стоматологического и педиатрического факультетов. Они награждены дипломами и памятными призами. Завершилась торжественная церемония вручением статуэтки Гран-при победителю конкурса «Минута славы», студенту 172 группы стоматологического факультета Рафаэлю Куриан, покорившему жюри и зрительный зал вокальными данными и артистизмом.

- Вообще не думал, что такое возможно, даже после того, как объявили результаты, не сразу поверил. Раньше участвовал в вокальных конкурсах, есть много дипломов, а статуэтку получил впервые. Спасибо вузу за предоставленный шанс поучаствовать в конкурсе, – поделился эмоциями победитель «Минуты славы».

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Памятник Петру I открыли в Барнауле
Барнаул встал в 10-балльных пробках
Более 13 тысяч жителей Алтайского края простудились
В Алтайском крае прошла дискуссия «Обновление - 2018»
Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 10 ноября
Погода на 10 и 11 ноября 2018 года в Алтайском крае: -26 градусов и метель
Трассы в Алтайском крае будут патрулировать круглосуточно
Алтайские школьники и студенты смогут побывать на действующих энергообъектах
Владимир Полетаев: Проект «Умный город» внедрят в Горно-Алтайске
Обитателям барнаульского зоопарка слепили снеговиков
Молодой человек поленом забил беспомощную бабушку на Алтае
Парень и девушка пострадали на Алтае в лобовом столкновении с фурой
Четыре туриста попали под подозрение врачей, после возвращения с отдыха
Компания «ЭКО-Комплекс» объявила конкурс на вывоз мусора в Барнауле
Toyota Camry сбила девочку неподалеку от остановки «Садовое кольцо»
Сергей Дугин поручил взять дорожную ситуацию под особый контроль
В Барнауле состоялось первое заседание регионального Совета руководителей фракций «Единая Россия»
Пьяный житель Славгорода до смерти забил старушку
ВТБ присоединился к налоговому мониторингу
Хоккеисты «Алтая» уступили «Челнам» в повторном матче
Где искать «всемогущие» каротиноиды
Названы лидеры и аутсайдеры среди управляющих организаций Рубцовска
Жительница Алтайского края потеряла 14,5 тысяч рублей при продаже шубы