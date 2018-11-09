9 Нояб. 12:22 2018-11-09T12:22:29+03:00

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В актовом зале главного корпуса Алтайского медуниверситета состоялся внутривузовский конкурс талантов «Минута славы», объединивший более 30 участников. В состав жюри вошли победитель международных вокальных конкурсов, участница телевизионного шоу «Песни на ТНТ» Дина Бэттенкорт (Москва), мисс РСО 2018, экс-солист балета Тодес-Новосибирск Ольга Неверова и руководитель театральной студии АГМУ «АРТ-терапия» Алексей Санаров.

Талантливые студенты первого и второго курсов АГМУ продемонстрировали творческие способности в трех номинациях. Самой многочисленной стала номинация «Вокал», в которой выступили около половины участников. Также студенты удивляли жюри своими авторскими стихотворными произведениями, хореографическими постановками, выступлением в номинации «Художественное слово». Впервые на сцене актового зала АГМУ был исполнен цирковой номер в номинации «Оригинальный жанр».

Студенты Алтайского медуниверситета получили свою «Минуту славы»Фото: предоставлено пресс-службой

Фото: предоставлено пресс-службой

Победителями и призерами в номинациях стали 16 студентов лечебного, фармацевтического, стоматологического и педиатрического факультетов. Они награждены дипломами и памятными призами. Завершилась торжественная церемония вручением статуэтки Гран-при победителю конкурса «Минута славы», студенту 172 группы стоматологического факультета Рафаэлю Куриан, покорившему жюри и зрительный зал вокальными данными и артистизмом.

- Вообще не думал, что такое возможно, даже после того, как объявили результаты, не сразу поверил. Раньше участвовал в вокальных конкурсах, есть много дипломов, а статуэтку получил впервые. Спасибо вузу за предоставленный шанс поучаствовать в конкурсе, – поделился эмоциями победитель «Минуты славы».