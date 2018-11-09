2018-11-09T12:03:25+03:00
Общество

Погода на 10 и 11 ноября 2018 года в Алтайском крае: -26 градусов и метель

Синоптики рассказали о погоде на 10 и 11 ноября 2018 года в Алтайском крае
Дарья САВЕНКО
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Синоптики рассказали о погоде на 10 и 11 ноября 2018 года в Алтайском краеСиноптики рассказали о погоде на 10 и 11 ноября 2018 года в Алтайском краеФото: Дарья САВЕНКО
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На Алтайский край надвигается волна холода. Уже вечером 9 ноября начнет подмораживать, а уже на выходных ночная температура опустится до -24 градусов.

Как сообщают синоптики, в субботу, 10 ноября, ночью в Алтайском крае похолодает до -13…-18 градусов, в северных районах до -25 градусов. В отдельных районах снег, метель, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 6 - 11 метров в секунду, местами порывы до 16 метров в секунду. Днем прогнозируют -12...-17 градусов, без осадков, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 5 - 10 метров в секунду.

В воскресенье, 11 ноября, ночью будет -21...-26 градусов, без осадков, на дорогах гололедица, ветер северный, 2 - 7 метров в секунду. Днем -12…-17 градусов, местами в северных районах до -22 градусов.

Трассы в Алтайском крае будут патрулировать круглосуточно

Из-за резкого похолодания федеральные трассы в Алтайском крае будут патрулировать круглосуточно (подробнее).

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