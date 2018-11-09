2018-11-09T13:24:02+03:00
Общество

Трассы в Алтайском крае будут патрулировать круглосуточно

Это связано с резким похолоданием
Дарья САВЕНКО
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Из-за резкого похолодания федеральные трассы в Алтайском крае будут патрулировать круглосуточно.

Как сообщили в управлении федеральных автомобильных дорог «Алтай», в усиленном режиме в настоящий момент работают подрядные организации, обслуживающие федеральные трассы Р-256 «Чуйский тракт» и А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан

На федеральных трассах Алтайского края работают более 60 единиц техники, а ночью, когда ситуация на них становится более опасной, на линии будут дежурить 98 специализированных машин. Они убирают снег и сыпят песчано-соляную смесь.

Представители подрядных организаций будут патрулировать трассы для наиболее полного контроля дорожной обстановки.

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Сообщить о нештатной ситуации на федеральных трассах Алтайского края можно круглосуточно по телефону (3852) 63-14-59.

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