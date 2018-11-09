Алтайские школьники и студенты смогут побывать на действующих энергообъектах

9 Нояб. 11:45 2018-11-09T11:46:12+03:00

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В ноябре и декабре школьники и студенты Алтайского края получат уникальную возможность побывать на действующих энергообъектах региона.

В филиале «Алтайэнерго» стартовала традиционная «Неделя МРСК Сибири». В этот период энергокомпания распахивает двери своих подразделений для того, чтобы ребята могли ближе познакомиться с отраслью. Энергетики не только зовут гостей к себе, но и сами посещают учебные заведения региона.

Встречи с учащимися школ запланировано во всех районах электрических сетей «Алтайэнерго». Ребята побывают на подстанциях, увидят, как работает энергооборудование, узнают о том, какие профессии востребованы в энергетической отрасли, какими качествами нужно обладать, чтобы стать энергетиком. Многие сотрудники компании рассказывают, что именно после такой встречи было принято решение навсегда связать свою судьбу с энергетикой.

- Первый раз побывал на подстанции еще школьником, - говорит главный инженер Поспелихинского РЭС Павел Кудин. – Тогда выпускной класс, в котором я учился, пригласили на экскурсию в Поспелихинский РЭС. Вернулся домой и уже точно знал, что обязательно стану энергетиком. Вот уже 12 лет работаю в этом самом РЭС. Считаю свою работу самой лучшей и уважаемой, а отрасль – очень нужной и важной для общества.

Во время профориентационной кампании состоятся визиты представителей филиала в средние и высшие учебные заведения. Здесь у электросетевиков уже прикладной интерес как у работодателя: присмотреться к студентам, рассказать о преимуществах работы именно в «Алтайэнерго». Профильные ВУЗы и ССУЗы – давние партнеры крупнейшей электросетевой компании региона. Их выпускники и составляют костяк предприятия. В этих учебных заведениях под патронажем «Алтайэнерго» реализуются специальные проекты и программы.