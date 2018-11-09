Владимир Полетаев: Проект «Умный город» внедрят в Горно-Алтайске

9 Нояб. 11:29 2018-11-09T11:29:16+03:00

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Зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа госвласти Республики Алтай Владимир Полетаев встретился с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главным государственным жилищным инспектором России Андреем Чибисом.

Главной темой совещания стал проект «Умный город», реализация которого запланирована в рамках двух национальных проектов – «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Механизм запуска проекта в субъектах и муниципалитетах уже разработан, в скором времени начнется обучение специалистов, отметил Андрей Чибис.

Развитие городской инфраструктуры и внедрение новых цифровых и инженерных решений имеет большое значение для жителей регионов, считает Владимир Полетаев. По словам сенатора, столица Республики Алтай, город Горно-Алтайск, может стать одной из первых площадок, где будут использованы «умные» технологии.

Подключение домов к автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов, возможность дистанционного взаимодействия граждан с управляющими, ресурсоснабжающими компаниями, государственными учреждениями сделает сферу коммунального хозяйства более удобной для людей, отметил Владимир Полетаев.

По словам сенатора, Минстрой РФ готов оказать Республике Алтай необходимую поддержку в применении этих инструментов. «Ответственные за ЖКХ региональные службы и ведомства, включая Министерство регионального развития Республики Алтай и Администрацию Горно-Алтайска, уже сегодня могут обратиться в «Банк решений Умного города», базу данных лучших практик в сфере городского хозяйства», – сообщил Владимир Полетаев.

В завершение встречи сенатор поблагодарил Андрея Чибиса за организацию и проведение конкурса малых городов и исторических поселений, в одной из номинаций которого победу одержал проект панорамного парка «Гора Туугая» в Горно-Алтайске.

- Работы по строительству парка займут порядка 6 лет. На первом этапе будет освоена вершина, южный склон и подножие горы, где разместятся смотровые площадки, музеи, места для массовых мероприятий и другие объекты, – отметил парламентарий. Данный проект станет наиболее масштабным архитектурным комплексом в Горно-Алтайске, считает Владимир Полетаев.