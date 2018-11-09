2018-11-09T11:29:16+03:00
Политика

Владимир Полетаев: Проект «Умный город» внедрят в Горно-Алтайске

Поделиться:
Владимир Полетаев (справа) и Андрей ЧибисВладимир Полетаев (справа) и Андрей Чибис
Изменить размер текста:

Зампредседателя комитета Совета Федерации по регламенту и организации парламентской деятельности, представитель от исполнительного органа госвласти Республики Алтай Владимир Полетаев встретился с заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ, главным государственным жилищным инспектором России Андреем Чибисом.

Главной темой совещания стал проект «Умный город», реализация которого запланирована в рамках двух национальных проектов – «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». Механизм запуска проекта в субъектах и муниципалитетах уже разработан, в скором времени начнется обучение специалистов, отметил Андрей Чибис.

Развитие городской инфраструктуры и внедрение новых цифровых и инженерных решений имеет большое значение для жителей регионов, считает Владимир Полетаев. По словам сенатора, столица Республики Алтай, город Горно-Алтайск, может стать одной из первых площадок, где будут использованы «умные» технологии.

Подключение домов к автоматизированным системам учета коммунальных ресурсов, возможность дистанционного взаимодействия граждан с управляющими, ресурсоснабжающими компаниями, государственными учреждениями сделает сферу коммунального хозяйства более удобной для людей, отметил Владимир Полетаев.

По словам сенатора, Минстрой РФ готов оказать Республике Алтай необходимую поддержку в применении этих инструментов. «Ответственные за ЖКХ региональные службы и ведомства, включая Министерство регионального развития Республики Алтай и Администрацию Горно-Алтайска, уже сегодня могут обратиться в «Банк решений Умного города», базу данных лучших практик в сфере городского хозяйства», – сообщил Владимир Полетаев.

В завершение встречи сенатор поблагодарил Андрея Чибиса за организацию и проведение конкурса малых городов и исторических поселений, в одной из номинаций которого победу одержал проект панорамного парка «Гора Туугая» в Горно-Алтайске.

- Работы по строительству парка займут порядка 6 лет. На первом этапе будет освоена вершина, южный склон и подножие горы, где разместятся смотровые площадки, музеи, места для массовых мероприятий и другие объекты, – отметил парламентарий. Данный проект станет наиболее масштабным архитектурным комплексом в Горно-Алтайске, считает Владимир Полетаев.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Памятник Петру I открыли в Барнауле
Барнаул встал в 10-балльных пробках
Более 13 тысяч жителей Алтайского края простудились
В Алтайском крае прошла дискуссия «Обновление - 2018»
Продуктовые ярмарки пройдут в Барнауле 10 ноября
Студенты Алтайского медуниверситета получили свою «Минуту славы»
Погода на 10 и 11 ноября 2018 года в Алтайском крае: -26 градусов и метель
Трассы в Алтайском крае будут патрулировать круглосуточно
Алтайские школьники и студенты смогут побывать на действующих энергообъектах
Обитателям барнаульского зоопарка слепили снеговиков
Молодой человек поленом забил беспомощную бабушку на Алтае
Парень и девушка пострадали на Алтае в лобовом столкновении с фурой
Четыре туриста попали под подозрение врачей, после возвращения с отдыха
Компания «ЭКО-Комплекс» объявила конкурс на вывоз мусора в Барнауле
Toyota Camry сбила девочку неподалеку от остановки «Садовое кольцо»
Сергей Дугин поручил взять дорожную ситуацию под особый контроль
В Барнауле состоялось первое заседание регионального Совета руководителей фракций «Единая Россия»
Пьяный житель Славгорода до смерти забил старушку
ВТБ присоединился к налоговому мониторингу
Хоккеисты «Алтая» уступили «Челнам» в повторном матче
Где искать «всемогущие» каротиноиды
Названы лидеры и аутсайдеры среди управляющих организаций Рубцовска
Жительница Алтайского края потеряла 14,5 тысяч рублей при продаже шубы