Обитателям барнаульского зоопарка слепили снеговиков

9 Нояб. 10:23 2018-11-09T10:23:54+03:00

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Сотрудники барнаульского зоопарка сделали своим подопечным подарки – слепили снеговиков.

В частности, как следует из официальной страницы «Лесной сказки» в Instagram, снеговики сегодня появились в клетках у кошачьих. Так тигра Шерхана порадовали сразу двумя новыми «сожителями». Трудно сказать понравились они ему, либо наоборот разозлили, но играться с ними точно было весело.

zoo22.ru Снежные забавы котиков

На видеоролике видно, как Шерхан, заходя в свою клетку, сначала бьет лапой одного снеговика, а потом сразу же переключается на второго. При этом он буквально подминает его под себя. Немного полежав, тигр срывается с места и после небольшого полукруга по территории на скорости сталкивается с первым снеговиком, полностью его разрушая. Суда по всему, Шерхану пришлась по нраву такая игра.

Помимо него, снеговиком сегодня порадовали и леопарда Елисея. А вот он с добродушием встретил соседа. Он как-то нерешительно подошел к гостю, долго обнюхивал его, а затем начал тереться головой.

sergeipisarev2 Зимние забавы Елисея

- В зоопарке радуются зиме все. Даже леопард Елисей слепил снеговика... теперь беседует, - подписал ролик директор зоопарка Сергей Писарев.