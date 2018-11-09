Молодой человек поленом забил беспомощную бабушку на Алтае

9 Нояб. 09:53 2018-11-09T09:53:06+03:00

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22-летний житель села Целинное Алтайского края поленом забил 81-летнюю старушку.

В Целинном районе завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении 22-летнего жителя райцентра. Молодой человек 10 ноября прошлого года незаконно проник в дом незнакомой ему 81-летней старушки. Он взял на кухне полено, подошел к бабушке, которая с тростью сидела на стуле и начал жестоко избивать ее.

- От полученных травм хозяйка дома скончалась на месте происшествия, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю.

Уже после этого злодей обшарил весь дом и прихватил с собой найденные деньги – всего 4,5 тысячи рублей.

В начале декабря подозреваемого задержали в Бийске. Тогда же следователи установили, что у молодого человека есть несколько судимостей, и он нигде не работает. Так что на убийство, скорее всего, пошел именно ради денег.

В ближайшее время состоится суд.