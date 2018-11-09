2018-11-09T09:28:37+03:00
Происшествия

Парень и девушка пострадали на Алтае в лобовом столкновении с фурой

Автомобиль «Nissan Murano» занесло под встречный грузовик
Алексей КУЧЕРЯВЫХ
Поделиться:
Парень и девушка пострадали на Алтае в лобовом столкновении с фурой Фото: "Инцидент Рубцовск"Парень и девушка пострадали на Алтае в лобовом столкновении с фурой Фото: "Инцидент Рубцовск"
Изменить размер текста:

Молодой мужчина и 19-летняя девушка пострадали в серьезном ДТП на трассе БарнаулРубцовск. Автомобиль «Nissan Murano» столкнулся с фурой «Mercedes-Benz», которая двигалась навстречу иномарке.

Как рассказали в ГИБДД по Алтайскому краю, авария случилась на 234 километре трассы А-322.

По предварительной информации 26-летний водитель «Nissan Murano» не справился с управлением, в результате чего иномарку вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой «Mercedes-Benz», за рулем которой находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП водитель иномарки и его 19-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших на «скорой помощи» доставили в ближайшую районную больницу. В каком состоянии они находятся в настоящее время, не уточняется. По предварительным данным водитель фуры не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24