СЕГОДНЯ 09:28 2018-11-09T09:28:37+03:00

Парень и девушка пострадали на Алтае в лобовом столкновении с фурой Фото: "Инцидент Рубцовск"

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Молодой мужчина и 19-летняя девушка пострадали в серьезном ДТП на трассе Барнаул – Рубцовск. Автомобиль «Nissan Murano» столкнулся с фурой «Mercedes-Benz», которая двигалась навстречу иномарке.

Как рассказали в ГИБДД по Алтайскому краю, авария случилась на 234 километре трассы А-322.

По предварительной информации 26-летний водитель «Nissan Murano» не справился с управлением, в результате чего иномарку вынесло на встречную полосу, где и произошло столкновение с фурой «Mercedes-Benz», за рулем которой находился 35-летний мужчина.

В результате ДТП водитель иномарки и его 19-летняя пассажирка получили травмы. Пострадавших на «скорой помощи» доставили в ближайшую районную больницу. В каком состоянии они находятся в настоящее время, не уточняется. По предварительным данным водитель фуры не пострадал.

По факту дорожно-транспортного происшествия проводится проверка.