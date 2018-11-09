Четыре туриста попали под подозрение врачей, после возвращения с отдыха

СЕГОДНЯ 09:12 2018-11-09T09:12:15+03:00

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Специалисты Роспотребнадзора по Алтайскому краю продолжают работать в аэропорту Барнаула, где действует санитарно-карантинный контроль. За этот год под подозрение медиков попали четыре туриста.

Напомним, в 2018 году из Барнаула действуют чартерные рейсы в Турцию, Таиланд и Вьетнам. За прошедшие десять месяцев специалисты ведомства досмотрели 282 воздушных судна, а это более 58 тысяч пассажиров и членов экипажа.

- Было выявлено четыре человека с подозрениями на инфекционные заболевания. Противоэпидемические мероприятия проведены в полном объеме. В итоге им были поставлены диагнозы: ОРВИ и острая кишечная инфекция неустановленной этиологии, - говорят в управлении Роспотребнадзора.

Также сообщается, что подконтрольных ведомству грузов не поступало. Не было вынужденных посадок самолетов в Барнауле из-за состояний, угрожающих жизни и здоровью пассажиров. Помимо этого не зарегистрировано и обращений туристов с симптомами опасных инфекционных болезней «привезенных» из заграницы.