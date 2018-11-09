Toyota Camry сбила девочку неподалеку от остановки «Садовое кольцо»

СЕГОДНЯ 08:24 2018-11-09T08:24:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие случилось 9 ноября в барнаульском поселке Казенная Заимка в районе остановки общественного транспорта «Садовое кольцо» (Гоньбинский тракт).

Как сообщили в Госавтоинспекции Барнаула, предварительно установлено, что водитель 1978 года рождения на автомобилем Toyota Camry допустил наезд 11-летнюю девочку-пешехода.

- Она переходила проезжую часть. В результате аварии девочка получила травмы и была госпитализирована в городскую больницу №1, рассказали в городском ГИБДД.

Сейчас по факту сотрудники полиции проводят проверку и просят очевидцев ДТП и тех, кто располагает какой-либо информацией по этому происшествию, позвонить в дежурную часть Госавтоинспекции: 393-555, 391-090.

Читайте также:

Трамвай протаранил иномарку в Барнауле

Иномарка не уступила вагону дорогу. И трамвай протаранил легковой автомобиль на пересечении улиц Анатолия и Радищева (подробнее)