СЕГОДНЯ 08:16 2018-11-09T08:16:50+03:00

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В Барнауле ожидается ухудшение погоды, в связи с чем глава города Сергей Дугин поручил взять дорожную ситуацию под особый контроль.

Как сообщили синоптики, во второй половине дня 9 ноября ожидается резкое ухудшение погоды. В частности по части похолодания. Если сейчас за окном около нуля, то ближе к ночи столбик термометра резко опустится до -15 градусов. А это означает, что весь растаявший за день снег превратится в лед.

Чтобы минимизировать последствия непогоды следует как можно оперативнее и тщательнее обработать дороги от наледи. Этот вопрос Сергей Дугин взял на особый контроль.

Также не исключено, что на дорогах могут образоваться снежные заносы. В любом случае, водителям следует быть предельно осторожными. В пресс-службе администрации краевой столицы отмечают, что в случае необходимости, на борьбу с гололедом направят 17 пескоразбрасывающих машин и другую необходимую технику. Что касается пешеходных зон, то управляющим компаниям поручено тщательнее расчищать тротуары и посыпать дорожки песком.

Также в режиме повышенной готовности находятся все экстренные службы.