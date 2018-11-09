В Барнауле состоялось первое заседание регионального Совета руководителей фракций «Единая Россия»

СЕГОДНЯ 07:59 2018-11-09T07:59:26+03:00

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8 ноября в филармонии Алтайского края собрались представители правящей партии от фракций регионального отделения.

Напомним, в каждом представительном органе страны функционируют постоянные депутатские объединения – фракции «Единой России». Только в Алтайском региональном отделении действуют 712 фракций. Чтобы координировать работу всех депутатов «Единой России», обеспечивать принятие стратегических решений, в 2018 году был реформирован Совет руководителей фракций партии.

- На уровне Российской Федерации совет формально образован давно, но впервые в таком практическом русле работа началась буквально с прошлого года. В состав Совета руководителей фракций на федеральном уровне вошли Сергей Приб - руководитель фракции «Единая Россия» в АКЗС - и Вячеслав Перерядов - руководитель фракции в Барнаульской городской Думе, - отметил в своем приветственном слове секретарь Алтайского регионального отделения партии Александр Романенко.

В этом году алтайское отделение «ЕР» приняло предложение федерального исполнительного комитета создать совет руководителей фракций регионального отделения на уровне края. Вячеслав Перерядов заметил, что подобная структура для нашего региона новая, и сегодня возникла необходимость выстроить эффективное взаимодействие между всеми партийными фракциями.

- Ключевыми, на мой взгляд, могут стать следующие направления – наши фракции должны отслеживать выполнение наказов избирателей в каждом законодательном акте, вести статистику выполнения этих наказов. Результат обращения граждан – отдельная задача. Фракции должны содействовать повышению качества и эффективности приемов граждан, - подчеркнул Вячеслав Владимирович. - Именно фракционный механизм позволяет партии участвовать в реализации послания президента. И здесь важно понимать значение вертикальной и горизонтальной координации деятельности депутатских объединений. Мы с вами должны создать на базе Совета коммуникативную площадку по обмену опытом фракционной работы, выявления лучших практик, трансляции выдающихся инициатив из муниципалитетов в краевой, а затем и в федеральный центры.

Перед гостями мероприятия также выступили председатель комитета по местному самоуправлению АКЗС Борис Трофимов, представитель губернатора Алтайского края в АКЗС Стелла Штань и заместитель министра финансов Алтайского края Зинаида Метревели. Спикеры обсудили вопросы взаимодействия с региональными органами исполнительной власти и исполнительно-распорядительными органами муниципальных образований и актуальные задачи формирования местных бюджетов.

После заседания совета руководителей фракций состоялась XXVIII отчётно-выборная конференция Алтайского отделения «Единой России». Партийцы подвели итоги работы в 2018 году и определили приоритетные задачи на будущий год. Кроме того, прошла ежегодная ротация в региональном политсовете, по итогам которой в руководящем органе «Единой России» появилось 12 новых лиц.