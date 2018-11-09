Пьяный житель Славгорода до смерти забил старушку

СЕГОДНЯ 06:51 2018-11-09T06:51:40+03:00

Ему дали девять лет колонии

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28-летний житель города Славгорода Алтайского края пойдет под суд за то, что до смерти избил старушку.

Следствие установило, что ранним утром 17 февраля мужчина после бурного застолья возвращался домой из кафе. По пути он зачем-то зашел во двор дома 77-летней женщины.

- Увидев постороннего мужчину, она вышла из дома и попыталась его прогнать. Между ними завязался конфликт. Незваный гость стал избивать пенсионерку руками и ногами по жизненно-важным органам. После этого он сбежал, оставив старушку лежать на снегу, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

В бессознательном состоянии женщину обнаружили ее родственники. Ее экстренно доставили в больницу, однако, несмотря на помощь врачей, спустя несколько дней она скончалась.

Несмотря на то, что преступление было совершено в условиях неочевидности, его удалось раскрыть в кратчайшие сроки. Вскоре мужчину задержали. Долгое время он отрицал свою вину, но под грузом улик все же сдался.

Суд признал его виновным и назначил девять лет колонии строгого режима.