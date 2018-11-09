Хоккеисты «Алтая» уступили «Челнам» в повторном матче

СЕГОДНЯ 06:40 2018-11-09T06:41:06+03:00

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Хоккейный клуб «Алтай» провел очередной матч в рамках Первенства ВХЛ. Барнаульцы повторно сыграли на выезде с командой «Челны».

Уже на второй минуте матча хозяевам удалось поразить ворота голкипера «Алтая» Данила Тимченко. Результативный бросок записал на свой счет Нияз Надршин. Барнаульцы уже в следующей атаке имели шансы восстановить равновесие в счете, но надежно сыграл вратарь «Челнов» Михаил Дорофеев.

Во втором периоде игровым преимуществом владел «Алтай», однако ни одной из команд не удалось отличиться в этом игровом отрезке.

В заключительной двадцатиминутке уже хозяева провели больше времени в атаке, но шайба, заброшенная в дебюте встречи, так и осталась единственной в этом матче.

После двух поражений от «Челнов» барнаульская команда опустилась на шестое место в турнирной таблице.