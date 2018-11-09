Где искать «всемогущие» каротиноиды

СЕГОДНЯ 06:40 2018-11-09T06:42:23+03:00

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По химической природе каротиноиды относятся к огромному классу терпеноидов, включающих также эфирные масла, фитогормоны, стероиды, сердечные гликозиды, жирорастворимые витамины, млечный сок.

Природные источники каротиноидов очень многообразны: травы и зеленые листья, пыльца цветковых растений, лепестки цветов, водоросли, корни, зерна и плоды растений, а также различные микроорганизмы, некоторые виды рыб. Многие из них могут быть использованы, а некоторые уже довольно широко используются, для получения различных пищевых добавок и препаратов с А-витаминной активностью или другими направленностями действия. Довольно богаты каротиноидами плоды цитрусовых, абрикосы, хурма.

Из источников, присущих средним широтам, можно выделить плоды моркови, тыквы, томатов, сладкого перца, облепихи, шиповника, рябины.

Ценным каротиноидсодержащим препаратом является масло из плодов облепихи (их содержание составляет не менее 180 миллиграмм-процентов). Однако, как и масло из семян шиповника, оно легко подвергается окислению при контакте с кислородом воздуха, а разлитое во флаконы не всегда удобно для дозирования.

В ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проводится исследование облепихового масла на содержание каротиноидов спектрофотометрическим методом на спектрофотометре Libra S60.

Более подробно читайте на сайте http://www.fgu-radiovetlab.ru

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