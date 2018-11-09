Названы лидеры и аутсайдеры среди управляющих организаций Рубцовска

СЕГОДНЯ 06:29 2018-11-09T08:43:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Ответственная работа управляющих организаций является важным фактором качественного прохождения отопительного периода наряду с работой теплоснабжающей организации. По итогам трех кварталов 2018 года СГК выбрала лучших и худших партнеров среди УК и ТСЖ Рубцовска.

Критерием для включения в рейтинг и антирейтинг исполнителей коммунальных услуг стал показатель уровня собираемости платежей за уже полученную тепловую энергию. В список лучших попали десять организаций. Все вместе они обслуживают 155 домов. Так уровень собираемости платежей выше 100% у пяти ТСЖ, ЖСК - «Светлова 74», «Проспект Ленина 31», «Рубин», «Успех+», ЖСК «Железнодорожник+» и у одной управляющей компании «Белон плюс». Также в рейтинг попали «УК Центр», «Парус», «Юг» и «Восход».

Названы лидеры и аутсайдеры среди управляющих организаций РубцовскаФото: предоставлено пресс-службой

Еще десять исполнителей коммунальных услуг Рубцовска стали аутсайдерами по итогам трех кварталов. Причем две из названных компаний попадают в антирейтинг не впервые и на сегодняшний день в них введена процедура банкротства по заявлениям подразделения СГК - Барнаульской тепломагистральной компании. Это «Экспресс Сервис» и «Согласие». На двоих они обслуживают в Рубцовске 36 многоэтажек, а их неоплаченный долг за тепло и горячую воду составляет почти 14 млн рублей (по данным бухгалтерского учета группы компаний СГК).

- Впервые за все время работы СГК в Рубцовске мы были вынуждены пойти на то, чтобы подать заявления о банкротстве в адрес управляющих организаций, - говорит директор Барнаульского филиала Сибирской теплосбытовой компании Игорь Холодков. – На такие меры мы идем вынужденно, когда никакие другие методы не срабатывают. Хотелось бы напомнить, что те средства, которые мы получаем за потребленные ресурсы, формируют материально-техническую базу наших производственных предприятий – это и ремонты оборудования и трубопроводов, закупка топлива и так далее. Это то, от чего напрямую зависит качество теплоснабжения города.

Также в список компаний с низким уровнем собираемости платежей попали управляющие организации «Спектр», «Успех», «Город ОК», «ТехноСтрой», «Квартет», «Легион», ЖСК «Машиностроитель» и ЖК «Комфорт».

Общая задолженность компаний-аутсайдеров за тепловую энергию составляет 38,6 млн рублей. Уровень собираемости у них колеблется от 89 до 31%. На обслуживании этих УК и ЖСК находится 101 многоквартирный жилой дом.