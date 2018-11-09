Жительница Алтайского края потеряла 14,5 тысяч рублей при продаже шубы

СЕГОДНЯ 05:45 2018-11-09T06:53:52+03:00

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В полицию обратилась жительница Алтайского края, которую обманули при продаже шубы.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 58-летняя женщина разместила в интернете объявление о продаже шубы из искусственного меха за 3 500 рублей. Накануне ей позвонила неизвестная и сообщила, что готова приобрести меховое изделие. Лже-покупательница попросила номер и персональные данные банковской карты. После этого она получила доступ к карте и списала с нее 14 500 рублей.

Обманутая продавец обратилась в полицию. Уголовное дело возбудили по статье «Кража, совершенная с банковского счета».

Сотрудники полиции вновь напоминают жителям краевой столицы быть внимательными при совершении различных сделок посредством интернет-ресурсов.

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