Предприниматель подстрелил двух человек в барнаульском баре

СЕГОДНЯ 05:07 2018-11-09T05:47:44+03:00

Одному он попал в руку, а другому – в голову

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В Барнауле предприниматель выстрелил из травматического оружия в двух нетрезвых молодых людей. Инцидент произошел в феврале 2018 года.

Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Алтайскому краю, в один из баров Барнаула зашла нетрезвая компания. Увидев трех мужчин за столиком, молодые люди из-за какой-то мелочи стали конфликтовать с ними.

- 28-летнему предпринимателю это не понравилось, он встал из-за стола и ударил одного из парней. Завязалась драка. Во время потасовки применили газовый баллончик, и все посетители выбежали из бара, - отмечают в ведомстве.

Предприниматель взял из своего автомобиля травматический пистолет и выстрелил в двух молодых людей. Одному он попал в руку, а другому – в голову.

Предприниматель свою вину признал частично, заверяя, что действовал в целях самообороны. Однако следствием собраны достаточные доказательства.