Барнаул встал в восьмибалльных пробках

СЕГОДНЯ 04:48 2018-11-09T04:50:18+03:00

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Утро пятницы, 9 ноября, началось для жителей Барнаула с восьмибалльных пробок.

Так, затруднено движение на Павловском тракте от Малаховского кольца до проспекта Строителей, по улице Кутузова, по проспекту Ленина от улицы Северо-Западной до моста, на Змеиногорском тракте от остановки «Солнечная» до телецентра. Также небольшой затор на Павловском тракте от улицы Смирнова до улицы Попова. Там сломался автомобиль. Проезд по улице Георгиева от улицы Сухэ-Батора до Павловского тракта также затруднен. Едва едут машины и около ТРЦ «Весна».

Такая дорожная обстановка обусловлена мокрым снегом и метелью. Вечером синоптики передают резкое похолодание – до -13 градусов, поэтому не исключено, что в конце рабочего дня горожан могут ждать девятибалльных пробок.

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