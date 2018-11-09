Жительница Барнаула перевела целителям 60 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 04:31 2018-11-09T06:54:19+03:00

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Жительница Барнаула стала жертвой мошенников, которые обещали излечить болезнь ее родственника дистанционно.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю, 69-летняя женщина увидела рекламу о возможности лечения заболеваний дистанционно. Она позвонила по указному номеру телефона. Ей подтвердили, что действительно на расстоянии можно пройти курс лечения для родственника.

После этого горожанка перевела неизвестным 23 500 рублей за первый сеанс. Через некоторое время мошенники сказали, что необходим еще один сеанс. Стоит он 37 000 рублей. Женщину это не смутило, и она вновь отдала деньги. Вскоре об этом узнала родственница потерпевшей и потребовала обратиться в полицию. Уголовное дело возбудили по части 2 статьи 159 Уголовного Кодекса Российской Федерации (мошенничество).

Сотрудники полиции вновь напоминают жителям краевой столицы быть внимательными при совершении различных сделок посредством интернет-ресурсов.