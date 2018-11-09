Бийчанин убил своего знакомого из-за школьных обид

СЕГОДНЯ 04:01 2018-11-09T04:01:44+03:00

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Житель Бийска обвиняется в убийстве своего давнего знакомого.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, несколько дней назад в поселке Фоминское города Бийска между двумя мужчинами, находящимися в гостях, произошла словесная ссора из-за школьных обид. Оба мужчины были разгорячены крепкими напитками. Ссора продолжилась во дворе дома. Обвиняемый несколько раз ударил ножом своего знакомого. От полученных травм тот скончался на месте происшествия.

Уголовное дело возбудили по статье «Убийство». В этот же день мужчина был задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

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