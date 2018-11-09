СЕГОДНЯ 03:39 2018-11-09T03:40:04+03:00

Погода на 9 ноября 2018 года в Барнауле: метель и похолодание Фото: Дарья САВЕНКО

Синоптики рассказали о погоде на 9 ноября 2018 года в Барнауле

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В пятницу, 9 ноября 2018 года, в Барнауле сильно похолодает – днем столбики термометра едва достигнут -11 градусов.

Как сообщили синоптики, в краевой столице облачно, дождь, мокрый снег, снег, метель, гололед и снежные заносы. Ветер юго-западный, 13-18 м/с. Днем столбик термометра поднимется до нуля, а вечером резко похолодает до -11…-13 градусов.

В Алтайском крае облачно, дождь и мокрый снег, метель, гололед и снежные заносы. Ветер юго-западный, 10-15 м/с, местами порывы 20-25 м/с. Температура воздуха днем составит -2…+3 градусов, местами в северо-западных районах -2…-7 с резким похолоданием в течение дня.

Из-за такой погоды на всей территории края возможны аварии на трансформаторных подстанциях, обрывы линий электропередач, массовые короткие замыкания в частном секторе, падение деревьев и слабозакрепленных конструкций. Наиболее неблагоприятная обстановка может сложиться в Усть-Пристанском, Усть-Калманском, Краснощековском, Петропавловском районах.