8 Нояб. 18:35 2018-11-08T18:35:40+03:00

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Красоты Горного Алтая сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовано в сообществе «Барнаул 22».

- Посвящается всем, кто любит Горный Алтай. В июле 2018 почти целый месяц мы снимали Уймонскую долину и её окрестности в Горах Алтая с высоты, как это было смотрите сами, - сообщается в паблике.

На видео запечатлены виды Уймонской долины, Башталинских озёр, озёр Красной горы и другие популярные туристические месте.

В съемках участвовал создатель сообщества «Барнаул22» Алексей Курелёнок.

Горный Алтай с высоты.Автор видео: [id19950351 Алексей Курелёнок] Монтаж видео: [id185086926 Семен Иванов] Музыка: ColdPlay - Up&Up

Видео вызвало отклики у жителей, вот некоторые из них:

- Неимоверная красота, всегда ездили отдыхать в палатках, в этом году снимали домик, совершенно разные вида отдыха. "Дикарями" гораздо круче, - написала Дарья Слепенькая.

- Были три года назад на Катуни в районе Усть-Коксы,останавливались на Коксе,просто не передать, как красиво, - говорит Вера Гребёнкина.

- Видео не передаёт реальной красоты Алтая. А так круто, - считает Евгений Лазарев.