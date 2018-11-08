Красоты Горного Алтая сняли с высоты птичьего полета
Красоты Горного Алтая сняли с высоты птичьего полета. Видео опубликовано в сообществе «Барнаул 22».
- Посвящается всем, кто любит Горный Алтай. В июле 2018 почти целый месяц мы снимали Уймонскую долину и её окрестности в Горах Алтая с высоты, как это было смотрите сами, - сообщается в паблике.
На видео запечатлены виды Уймонской долины, Башталинских озёр, озёр Красной горы и другие популярные туристические месте.
В съемках участвовал создатель сообщества «Барнаул22» Алексей Курелёнок.
Горный Алтай с высоты.Автор видео: [id19950351 Алексей Курелёнок] Монтаж видео: [id185086926 Семен Иванов] Музыка: ColdPlay - Up&Up
Видео вызвало отклики у жителей, вот некоторые из них:
- Неимоверная красота, всегда ездили отдыхать в палатках, в этом году снимали домик, совершенно разные вида отдыха. "Дикарями" гораздо круче, - написала Дарья Слепенькая.
- Были три года назад на Катуни в районе Усть-Коксы,останавливались на Коксе,просто не передать, как красиво, - говорит Вера Гребёнкина.
- Видео не передаёт реальной красоты Алтая. А так круто, - считает Евгений Лазарев.