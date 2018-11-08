Главного инженера Бийского речпорта будут судить за смерть кочегара

8 Нояб. 15:34 2018-11-08T15:34:39+03:00

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Главного инженера Бийского речного порта будут судить за смерть кочегара. Мужчину обвиняют в нарушении требований охраны труда, повлекшем по неосторожности смерть человека.

- В марте 2018 года на территории речного порта в парогенераторе возникло избыточное давление пара, что привело к разрушению конструкции и взрыву. В результате взрыва кочегару причинены травмы, от которых потерпевший скончался на месте, - рассказали в Западно-Сибирском следственном управлении на транспорте.

По факту смерти рабочего возбудили уголовное дело. Инженера обвиняют в том, что по его распоряжению был изготовлен кустарным способом и допущен до эксплуатации парогенератор, который не соответствовал правилам промышленной безопасности.

Сейчас уголовное дело с утвержденным барнаульским транспортным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.