8 Нояб. 15:24 2018-11-08T21:01:40+03:00

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Александр Карлин попросил исключить его из руководства алтайского отделения «Единой России». Об этом рассказал секретарь регионального отделения партии Александр Романенко.

По словам Романенко, бывший глава региона попросил вывести его из президиума политсовета, чтобы сосредоточиться на работе сенатором. Напомним, в сентября Виктор Томенко назначил бывшего главу региона сенатором в Совете Федерации.

Предполагается, что членом президиума регионального политического совета «Единой России» станет Стелла Штань, пишет «Политсибру».

В октябре нынешнего года губернатор Алтайского края Виктор Томенко подписал распоряжение, согласно которому Стелла Штань назначена представителем губернатора и правительства Алтайского края в АКЗС.

Напомним, ранее сообщалось, что руководство партии в крае обновится, тогда говорилось о смене руководителя регионального исполкома Андрея Клюзова.