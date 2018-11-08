Расстрелявшего из «травмата» людей барнаульца будут судить

8 Нояб. 14:36 2018-11-08T14:37:15+03:00

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В Барнауле будут судить 28-летнего мужчину, который расстрелял двоих из травматического пистолета. Конфликт произошел в начале года, сейчас дело передали в суд.

По версии следствия, в один из баров Барнаула зашла компания молодых людей, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Увидев, что за столиком сидят трое мужчин, молодые люди, используя малозначительный повод, стали конфликтовать с посетителями. Обвиняемый, встав из-за стола, ударил одного из конфликтующих, после чего возникла драка. В связи с тем, что одним из участников инцидента был применен газовый баллончик, все посетители покинули помещение. Взяв из своего автомобиля травматический пистолет, предприниматель выстрелил в двух молодых людей, причинив одному из них ранение руки, другому – огнестрельное ранение головы.

Как рассказали в краевом следственном комитете, в ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал частично, утверждая, что действовал в целях самообороны. Но следователи доказали умышленный характер действий.

Его будут судить по двум статьям - п. «в» ч.2 ст.115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия) и п. «з» ч. 2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия).