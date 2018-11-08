В Барнауле ГИБДД проверила автобусы

8 Нояб. 14:18 2018-11-08T14:20:16+03:00

Изменить размер текста: A A

Профилактическое мероприятие «Безопасный автобус» провела 7 ноября Госавтоинспекция Барнаула.

Сотрудники ГИБДД проверили 24 единицы пассажирского транспорта, которые выполняют междугородние рейсы.

- Составлено четыре административных материала в отношении водителей, а также три материала в отношении должностных лиц, - рассказали в ГИБДД.

Также в Госавтоинспекции пояснили, что мероприятие проводится с целью снижения происшествий на дорогах, обеспечения безопасности движения, профилактической работы с водителями пассажирского транспорта.

Завтра, 9 ноября, сотрудники ГИБДД совместно с народной дружиной «Барнаульская» проведут другой профилактический рейд - «Детское кресло!» Наряды ДПС будут приближены к детским садам.

- Рейд вблизи образовательных учреждений города направлен на профилактику детского дорожно-транспортного травматизма, - сказали в Госавтоинспекции краевого центра.