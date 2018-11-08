В честь 100-летия Марка Юдалевича в Барнауле открывается выставка

8 Нояб. 13:50 2018-11-08T13:50:48+03:00

Там представят предметы, которые ранее не демонстрировались

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В Барнауле в пятницу, 9 ноября, открывается выставка, приуроченная к 100-летию поэта Марка Юдалевича.

Выставка откроется в ГМИЛИКе. В экспозицию вошли экспонаты, которые в дар музею передала внучка Марка Иосифовича Юлия Верхуши. В общей сложности – это около тысячи экспонатов. Все они непосредственно связаны с творческим наследием писателя.

- Выставка получила название "Ищу всю жизнь единственное слово..." – рассказывают в управлении Алтайского края по культуре и архивному делу.

По мнению организаторов, особый интерес публики могут вызвать личные записные книжки и рукописи литературных произведений Юдалевича. Также в экспозицию вошли редкие фотографии из семейного архива, рукописи пьес, афиши и многое другое. Кстати, все эти предметы будут представлены впервые.

Открытие выставки состоится в 15 часов.