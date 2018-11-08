Больше 10 лет бийчанин, разыскиваемый за убийство, скрывался на помойках

СЕГОДНЯ 13:08 2018-11-08T13:08:36+03:00

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Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 47-летнего уроженца города Бийска Алтайского края. Больше десяти лет его разыскивали за убийство, а он прятался на помойках.

Само убийство произошло еще 3 декабря 2006 года. Дело было в городе Тарко-Сале (ЯМАО), в доме на улице Тарасова. Мужчина выпивал с хозяйкой дома и в какой-то момент между ними произошла ссора.

- Он несколько раз ударил женщину утюгом по голове. От полученных травм она скончалась на месте преступления, - сообщают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Ямало-Ненецкому автономному округу.

По данному факту возбудили уголовное дело. Долгое время следователи не могли установить местонахождения убийцы, хотя при этом, его личность была известна. Его искали по всей стране, во всех регионах. Уже позже стало известно, что после того, как все произошло, мужчина уничтожил все свои документы и перестал общаться с родственниками и знакомыми.

- Он скрывался на свалках, в гаражах и заброшенных дачах в различных городах, - добавляют в ведомстве.

Задержать его удалось лишь в июне этого года. В ближайшее время состоится суд.