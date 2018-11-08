Обновленный фонтан запустили в Бийске
В Бийске в четверг, 8 ноября, провели пробный запуск обновленного фонтана.
Как сообщает официальный сайт администрации наукограда, сегодня состоялись первые пуско-наладочные работы на обновленном фонтане, который располагается на Петровском бульваре.
- После того, как вся система заработает и продет наладку, объект законсервируют, - сообщают в мэрии.
Вновь откроют его только следующей весной, когда потеплеет. Причем, как заверяют в администрации, радовать горожан фонтан будет еще и красочной подсветкой.
Напомним, в Барнауле на площади Мира также пару недель назад проводили пуско-наладочные работы на обновленном фонтане. Он претерпел значительные изменения: ему на 15 сантиметров нарастили борта, провели стяжку, выполнили армирование дна и обновили всю систему подачи воды. Также преобразился и внешний вид. Более того, он тоже стал световым.
После проверки системы его законсервировали до весны.