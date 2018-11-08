Погода на 9 ноября в Алтайском крае

СЕГОДНЯ 12:17 2018-11-08T12:18:15+03:00

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В Алтайском крае передали штормовое предупреждение. По информации синоптиков, в пятницу, 9 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, переходящие в снег.

- Прогнозируется метель, ветер, местами порывами до 25 м/с, гололед, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Температура воздуха в течение дня резко понизится, - сообщает региональное управление МЧС России.

Температура воздуха понизится до -13 градусов. Жителей просят воздержаться от дальних поездок. Если выезд отложить нельзя, важно соблюдать следующие правила:

Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения. Возьмите с собой топор и трос, перед поездкой хорошо зарядить телефон. При обращении к спасателям укажите местонахождение, приметы местности, количество человек в машине, обязательно сообщить контактные телефоны близких.