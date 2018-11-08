2018-11-08T12:18:15+03:00
Общество

Погода на 9 ноября в Алтайском крае

Синоптики объявили штормовое предупреждение
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Алтайском крае передали штормовое предупреждение. По информации синоптиков, в пятницу, 9 ноября, ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, местами сильные осадки, переходящие в снег.

- Прогнозируется метель, ветер, местами порывами до 25 м/с, гололед, на дорогах сильная гололедица и снежные заносы. Температура воздуха в течение дня резко понизится, - сообщает региональное управление МЧС России.

Температура воздуха понизится до -13 градусов. Жителей просят воздержаться от дальних поездок. Если выезд отложить нельзя, важно соблюдать следующие правила:

Перед поездкой за пределы населённого пункта важно проверить состояние всех систем автомобиля, комплектацию аптечки и средств пожаротушения. Возьмите с собой топор и трос, перед поездкой хорошо зарядить телефон. При обращении к спасателям укажите местонахождение, приметы местности, количество человек в машине, обязательно сообщить контактные телефоны близких.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Больше 10 лет бийчанин, разыскиваемый за убийство, скрывался на помойках
На Алтае спасают детей, которые обожглись кипятком из бойлера
Обновленный фонтан запустили в Бийске
15-летние подростки получили срок за угон двух ВАЗов
Около 100 кг хлебобулочных изделий забраковали на Алтае
Электронные учебники и тележку-сейф для них приобрела барнаульская гимназия
Трамвай протаранил иномарку в Барнауле
Барнаульцы попадут в эфир телеканала ТНТ
Двух подростков осудили за катание на чужой машине
Алтайским семьям выплатили 21 млн рублей материнского капитала
В Алтайском крае высадили 1,7 млн саженцев деревьев
Виктор Томенко отчитался перед Виталием Мутко о подготовке к отопительному сезону
Хоккеисты «Алтая» проиграли «Челнам»
Студент-первокурсник барнаульского колледжа продавал наркотики
Барнаулец Дмитрий Золотов стал чемпионом мира по панкратиону
Алтайский гребец стал победителем Кубка Черного моря по SUP-серфингу
Барнаул чистят 66 снегоуборочных машин
Тело парня обнаружили на козырьке дома в Барнауле
В Барнауле ищут перевозчика на маршруты №33, 77, 121
Следователи: 14-летняя жительница Барнаула найдена
ВТБ в Алтайском крае в 1,5 раза увеличил выдачу ипотеки
Модернизацию пространства проведут в алтайской «Шишковке»
На Старом мосту в Барнауле ограничили движение
Погорельцы просят о помощи
На Алтае откроют первый мобильный технопарк
В алтайские дома-интернаты отправились «Шевроле-Нивы»
Пьяная автомобилистка укусила сотрудника ГИБДД
КамАЗ с сахарной свеклой опрокинулся в Алтайском крае